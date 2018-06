La playlist jazz de Nathalie Piolé : le tour de France des festivals (3/3) - Theo Ceccaldi, Ezra Collective and more

L'été approche, et avec lui, sa ribambelle de festivals et de musiciens prêts à tout pour se faire applaudir par vous. Pour fêter ça, dans Banzzaï, une série de playlists bien frappées et concoctées avec amour. Comme d'habitude. Sachez simplement que tous les musiciens que vous entendrez ce soir passeront par la France cet été. A vous d'organiser la suite...

Eric Legnini, Michelle Willis - The Parkway

Album Waxx Up

Anteprima

> vendredi 20 juillet à 20h aux Douves du Palais du Cardinal à Saint-Emilion (33) dans le cadre du Saint-Emilion Jazz Festival

> samedi 21 juillet à 19h30 au théâtre de Verdure à Nice dans le cadre du Nice Jazz Festival

> samedi 28 juillet à 21h30 à La Londe-les-Maures (83) dans le cadre du La Londe Jazz Festival

> vendredi 03 août sous le chapiteau de Gouvy (Belgique) dans le cadre du Gouvy Festival

Ezra Collective - The Philosopher

Album Juan Pablo : the Philosopher

Enter the Jungle Records

> dimanche 15 juillet à 17h à Dour (Belgique) dans le cadre du Dour Festival

> vendredi 07 septembre à 20h au Cabaret Sauvage à Paris (75) dans le cadre de Jazz à la Villette

The Souljazz Orchestra - Sorrow fly away

Album Under Burning Skies

Strut

> dimanche 15 juillet à 15h30 au Château De Pommard (21) dans le cadre du Rootstock Festival

> mercredi 25 juillet à 19h à la Villette à Paris (75) dans le cadre de la Plage à Glazart

> vendredi 27 juillet à 21h à 21h à Vic-Fezensac (32) dans le cadre du festival Tempo Latino

Brad Mehldau Trio - Great Day

Album Seymour Reads the Constitution !

Nonesuch

> lundi 02 juillet au Montreux Jazz Festival (Suisse)

> lundi 23 juillet à 21h30 dans le Parc du Château de Florans à La Roque d'Anthéron dans le cadre du festival International de piano de La Roque d'Anthéron

> dimanche 29 juillet à 21h sous le chapiteau à Marciac (32) dans le cadre de Jazz in Marciac

Avishai Cohen - 50 Years and counting

Album Cross My Palm with Silver

ECM

> lundi 09 juillet au Montreux Jazz Festival (Suisse)

> dimanche 15 juillet 21h30 à la scène CREA à Millau dans le cadre de Millau Jazz

> jeudi 19 juillet à 21h30 au New Morning à Paris (75) dans le cadre du festival All Stars

> vendredi 20 juillet à 22h30 au théâtre de Verdure à Nice dans le cadre du Nice Jazz Festival

> samedi 21 juillet à 20h au MUCEM à Marseille (13) dans le cadre de Marseille Jazz des Cinq Continents

Archie Shepp, Chinalin Sharpe - I Got It Bad (And That Ain’t Good)

Album For Losers

Impulse

> mardi 10 juillet à 21h au Fort Sainte Agathe à Porquerolles (83) dans le cadre de Jazz à Porquerolles

> vendredi 20 juillet à 21h aux Carrières de Junas (30) dans le cadre de Jazz à Junas

> dimanche 12 août à 12h30 dans le cadre de Jazz Middelheim (Belgique)

> samedi 25 août à 21h sur la Place Castellane de Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) dans le cadre de Parfum de Jazz

Yoann Loustalot - La Romanella

Album Old and New Songs

Bruit Chic

> mardi 10 juillet à 21h30 à l'aéroclub de Longuenesse (62) dans le cadre du Saint-Omer Jaaz Festival

> vendredi 13 juillet à 19h30 à Tours (37) dans le cadre du festival Les Méridiennes

Théo Ceccaldi, Freaks - Tchou tchou

Album Amanda Dakota

Tricollectif

> dimanche 08 juillet à 22h45 au domaine de Fontblanche à Vitrolles (13) dane le cadre du Charlie Jazz Festival

> vendredi 20 juillet à 21h15 Place P. Betz de Souillac (46) dans le cadre de Souillac en Jazz

> samedi 18 août à 22h15 à la salle Nougaro à Malguénac (56) dans le cadre du festival de Malguénac

BCUC - Yinde - Short Version

Album Our Truth

Nyami Nyami Records

> vendredi 06 juillet à 21h au Château-Arnoux-Saint-Auban (04) dans le cadre des Escapades à Château Arnoux

> samedi 07 juillet à 17h30 au Chapiteau Greenroom de Belfort dans le cadre des Eurokéennes

Abdullah Ibrahim - Soweto

Album Cape Town Revisited

Tiptoe

> vendredi 03 août à 21h sous le chapiteau de Marciac (32) dans le cadre de Jazz in Marciac

> vendredi 10 août à 21h sur la place du château Jerri Hans à la Petite Pierre (67) dans le cadre du Festival Au Grès du Jazz

Ray Lema, Le Dock des Momes - Cracies

Album Essengo

l’estuaire

> lundi 16 juillet à 21h dans les Jardins de Rospico à Névez (29) dans le cadre de Jazz'y Krampouezh

> mercredi 08 août à 21h à l'Astrada de Marciac (32) dans le cadre de Jazz in Marciac

> dimanche 12 août à 17h sur la place du château Jerri Hans à la Petite Pierre (67) dans le cadre de Au Grés du Jazz