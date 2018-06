La playlist jazz de Nathalie Piolé : le tour de France des festivals (2/3) - China Moses, Arnaud Dolmen and more

L'été approche, et avec lui, sa ribambelle de festivals et de musiciens prêts à tout pour se faire applaudir par vous. Pour fêter ça, dans Banzzaï, une série de playlists bien frappées et concoctées avec amour. Comme d'habitude. Sachez simplement que tous les musiciens que vous entendrez ce soir passeront par la France cet été. A vous d'organiser la suite...

Programmation musicale

China Moses - Put It on the Line

Album Nightintales

MPS

> mercredi 27 juillet à 12h au sommet du Brévent à Chamonix (74) dans le cadre du Cosmo Jazz Festival

> vendredi 24 août au château de Berne à Lorgues (83) dans le cadre de Jazz à Berne

> dimanche 26 août dans la Cour Renaissance du château de Clermont en Genevois (14) dans le cadre du festival de jazz Château Clermont

Charles Lloyd Quartet - Goin’ To Memphis / Island Blues

Album The Flowering

Collectables Records

> jeudi 05 juillet à 21h30 au New Morning à Paris (75) dans le cadre du festival All Stars

Thomas de Pourquery, Supersonic - Simple Forces

Album Sons of Love

Label Bleu

> jeudi 11 juillet à 20h30 au théâtre Antique de Vienne (38) dans le cadre de Jazz à Vienne

> lundi 16 juillet à 21h au théâtre de la Mer à Sète (34) dans le cadre de Jazz à Sète

> mercredi 18 juillet à 20h au Parvis Orange Vélodrome à Marseille dans le cadre de Marseille Jazz des Cinq Continents

> vendredi 20 juillet sur la place Betz de Souillac (46) dans le cadre de Souillac en Jazz

> vendredi 27 juillet que laScène du Rosmeur à Douarnenez (29) dans le cadre du festival maritime Temps Fête

> samedi 28 juillet à 21h au Square Cardinal Lefebvre à Bourges dans le cadre de Un Eté à Bourges

> samedi 04 août à 23h à l'Astrada de Marciac (32) dans de cadre de Jazz in Marciac

Pierrick Pédron - In your House

Album Kubic’s Cure

ACT

> samedi 30 juin à 16h à l'Espace Delta du Parc Floral de Paris dans le cadre du Paris Jazz Festival

> jeudi 19 juillet à 21h dans les Jardins de Rospico à Névez (29) dans le cadre du festival Jazz'y Krampouezh

> jeudi 09 août à 23h à l'Astrada de Marciac (32) dans le cadre de Jazz in Marciac

Hypnotic Brass Ensemble - Flipside

Album Hypnotic Brass Ensemble

Honest Jon

> jeudi 09 août à 21h30 à Anvers (Belgique) dans le cadre de Jazz Middelheim

Sons of Kemet - My Queen is Harriet Tubman

Album Your Queen is a Reptile

Impulse !

> samedi 07 juillet à 20h45 à la Prairie du Bois d'Hyver du parc du château de Fontainebleau dans le cadre du festival Django Reinhardt

> lundi 16 juillet à 20h45 au théâtre de Verdure à Nice dans le cadre du Nice Jazz Festival

> mardi 31 juillet à 23h à l'Astrada de Marciac (32) dans le cadre de Jazz in Marciac

Arnaud Dolmen - Sonjé Joj

Album Tonbé Lévé

Autoprod

> dimanche 29 juillet à 21h au Baiser Salé à Paris (75)

Mélissa Laveaux - Nan Fon Bwa

Album Radio Siwèl

No Format

> vendredi 13 juillet à 19h30 au Mas des Escaravatiers à Puget Saint-Argens (83)

> mercredi 20 juillet à 20h sous la place des Halles du village médiéval de Lagrasse (11) dans le cadre de Abracadagrasses

> vendredi 03 août à 19h55 sur la Scène Kermarrec de la Presqu'île de Crozon (29) dans le cadre dufestival du Bout du Monde

> vendredi 24 août à 21h sur la scène Fantasia à Annemasse (74) dans le cadre du festival les Musical'été

Omri Mor - Dawn

Album It's About Time

Naïve

> mercredi 27 juin à 21h au Sunside à Paris (75) dans le cadre du Focus Jazz Israélien

> jeudi 26 juillet à 20h30 sur la scène de la Cour à Albertville (73) dans le cadre de l'Alberville Jazz Festival

Baptiste Trotignon, Yosvany Terry - Ancestral Memories

Album Ancestral memories

Okeh

> jeudi 19 juillet à 19h30 au théâtre de Verdure à Noce dans le cadre du Nice Jazz Festival

> mercredi 1er août à 21h au Sunside à Paris (75) dans le cadre de Pianissimo Volume XIII

Edu Lobo - Frevo dDe Itamaraca / Come E Dorme

Album Cantiga de Longe

Elenco