La playlist jazz de Nathalie Piolé : le tour de France des festivals (1/3) - Celine Bonacina, Christian Scott and more

L'été approche, et avec lui, sa ribambelle de festivals et de musiciens prêts à tout pour se faire applaudir par vous. Pour fêter ça, dans Banzzaï, une série de playlists bien frappées et concoctées avec amour. Comme d'habitude. Sachez simplement que tous les musiciens que vous entendrez ce soir passeront par la France cet été. A vous d'organiser la suite...

Programmation musicale

Tank and the Bangas - Smoke.Netflix.Chill

Album Single

Verve

> mercredi 27 juin à 13h à la Défense (92) dans le cadre de la Défense Jazz Festival

Christian Scott Atunde Adjuah - Twin

Album Stretch Music

Ropeodope

> mercredi 04 juillet à 20h30 au théâtre Antique de Vienne (38) dans le cadre de Jazz à Vienne

Raphaël Imbert - A letter to the Muse

Album Music is my Hope

Jazz Village

> mercredi 04 juillet à 20h au Château Lacoste à Le Puy Ste Réparade (13)

> vendredi 27 juillet à 20h sur la scène de la cour à Albertville (73) dans le cadre de l'Albertville Jazz Festival

> mercredi 08 août à 19h à la Petite-Pierre (67) dans le cadre du Festival Au Grès du Jazz

Marion Rampal - Savage

Album Main Blue

E-motive

> samedi 30 juin à 18h45 sur la scène de la Marne à la Ferté Sous Jouarre (77), dans le cadre du Ferté Jazz Festival

> samedi 25 août à 21h sur la Place Castellane à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) dans le cadre de Parfum de Jazz

Alfa Mist - Breathe

Album Antiphon

Alfa Mist

> vendredi 31 août à 20h au Cabaret Sauvage à Paris (75) dans le cadre de Jazz à la Villette

Keith Tippett - Stately Dance for MIss Primm

Album You are Here… I Am There

Akama

> mardi 21 août à 20h au Théâtre de la Sinne à Mulhouse (68) dans le cadre duFestival Météo

DeJohnette, Grenadier, Medeski, Scofield - Dirty Ground

Album Hudson

Motéma

> jeudi 05 juillet à 22h30 au Main Stage dans le cadre du Gent Jazz Festival à Gand (Belgique)

> jeudi 19 juillet à 20h30 au théâtre Silvain à Marseille (13) dans le cadre de Jazz des Cinq Continents

> vendredi 20 juillet à 21h au théâtre de la Mer à Sète dans le cadre de Jazz à Sète

Yacine Boularès, Vincent Segal, Nasheet Waits - Dar Shems - the House of the Sun

Album Abu Sadiya

Accords Croisés

> dimanche 1er juillet à 18h30 à la scène des Douves à Wolfisheim (67) dans le cadre de Wolfi Jazz

Madeleine et Salomon - Les Fleurs

Album A Woman’s Journey

Promise Land

> dimanche 08 juillet à 19h dans le cadre des Lettres sur Cour de Jazz à Vienne

> mercredi 08 août à 18h au Temple de Mens (38) dans le cadre de Mens Alors !

Gauthier Toux Trio - It All Depends on the Light

Album The Colours You See

Naim Jazz

> vendredi 13 juillet à 20h30 au Théâtre Antique à Vienne (38) dans le cadre de Jazz à Vienne

> jeudi 26 juillet à 17h au Parc Couttet à CHamonix dans le cadre du Cosmo Jazz

Céline Bonacina Crystal Quartet - Trails in the Sky

Album Crystal Rain

Cristal

> jeudi 28 juin à 20h30 à la Barbacane à Beynes (78) dans le cadre de Touches de Jazz

> dimanche 22 juillet à 20h aux Jardins Suspendus au Havre (76) dans le cadre du Festival des musiques des mondes moZ’aïque

> jeudi 09 août à 21h à l'Astrada de Marciac (32) dans le cadre de Jazz in Marciac

> mardi 21 août à 21h au Théâtre les Arts à Cluny (71) dans le cadre de Jazz Campus en Clunisois

Mark Guiliana Jazz Quartet - Our Lady

Album Jersey

Motéma

> jeudi 05 juillet à 20h à la Scène du Parc à Segré (49) dans le cadre du Saveurs Jazz Festival

> samedi 07 juillet à 21h à la salle Jéliote à Oloron Ste Marie (64) dans le cadre du festival Des Rives et des Notes - Jazz Oloron

> vendredi 13 juillet à 21h au Théâtre de la Mer à Sète dans le cadre de Jazz à Sète