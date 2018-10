La playlist jazz de Nathalie Piolé : Le Banzzaï de Roberto Negro

Ce vendredi, Banzzaï sera en direct des Vedettes de Paris! Et notre capitaine à nous s'appellera Roberto Negro. Le pianiste, invité d'Open Jazz, nous a préparé une sélection musicale Banzzaïenne tout droit venue du coeur, qu'il viendra commenter avec nous en direct et en public. Venez, et... écoutez !

Programmation musicale

Beck - Nicotine and Gravy

Album Midnite vultures

Geffen

Charles Ives - The Unanswered Question

Album Charles Ives, Cincinnati Philharmonia Orchestra, Gerhard Samuel

Centaur

Alt J - 3WW

Album Relaxer

Infectious Music

Christian Wallumrod Ensemble - Haksong

Album Kurzam and Fulger

Hubro

Mina - Se Telefonando

Album Mina

Rhino

Lennie Tristano - Line Up

Compilation Atlantique Jazz Piano

Atlantique

Kasai All Stars - Quick as White

Album In the 7th moon, The Chief turned into a Swimming Fish and Ate the Head of his Enemy by Magic

Crammed Disc

John Cage, Percussion Ensemble Mainz, Marcus Hauke - Credo in Us

Album Music for Percussion Quartet

Col legno

AIR - The Ragtime Dance

Album Air Lore

Blue Bird

Gyorgy Ligeti / Quatuor Bela - String Quartet n°1

Album Les Métamorphoses nocturnes

AEON

Roberto Negro est en concert le 26 novembre avec le quatuor Bella à la Scala de Paris.

Radiohead - Kid A

Album Kid A

Parlophone