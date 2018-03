La playlist jazz de Nathalie Piolé : la playlist jazz de José Van Dam

Journée spéciale Jose Van Dam sur France Musique ! Dans Banzzaï, nous explorons sa discothèque jazz, plutôt bien fournie. On y croise Toots Thielemans, Sidney Bechet, Erroll Garner, Oscar Peterson, Michel Petrucciani, Clark Terry... Et parmi ces noms, quelques surprises de notre cru.

Programmation musicale

Claude Nougaro - Les Don Juan

EP Une petite Fille

Philips



Cannonball Adderley - Autumn Leaves

Album Somethin’ Else

Blue Note CDP 7463382



Michel Petrucciani - Cantabile - live

Album Trio in Tokyo

Dreyfus FDM 36605-2



Clark Terry, Oscar Peterson Trio - Mumbles

Album Oscar Peterson Trio + One

Mercury



Oscar Peterson - From This Moment On

Album Romance - The Vocal Styling of Oscar Peterson

Verve 2304 473

The Modern Jazz Quartet - Django

Album Pyramid

Atlantic 781340-2

Eric Bibb, Habib Koité - We Don’t Care

Album Brothers in Bamako

Dixiefrog DFGCD 8730

Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France - Topsy

Album Django’s Blues

Gitanes Jazz Productions collection Jazz In Paris

Sidney Bechet, New Orleans Feetwarmers - When it’s Sleepy Time Down South

Album The Legendary Sidney Bechet

BMG ND 86590

Erroll Garner - Stella By Starlight

Album Ready Take One

Legacy 88985363312

Quincy Jones, ft Toots Thielemans, Valerie Simpson - Hummin’

Album Gula Matari

AandM Records SP 3 030