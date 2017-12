La playlist jazz de Nathalie Piolé : Kimiko Kasai, Christian Brun, Iiro Rantala, Horace Silver and more

Ce soir, on barbote dans les années 70 avec Boogaloo Joe Jones et le dernier Avishai Cohen. On rend des hommages à des lady groovy, avec Eddie Jefferson, Horace Silver et Mark Giuliana. On danse sur Stevie Wonder, on valse avec Carmen McRae, on respire de l'air frais avec Christian Brun... On vibrera tout azimut, dans ce Banzzaï du vendredi !