La playlist jazz de Nathalie Piolé : Kenny Burrell, André Minvielle, Takuya Kuroda, Slim Gaillard and more

Ce soir, Slim Gaillard chante et rit entouré de péruviens, et on ne sait trop comment, grâce à lui, nous voilà partis sur la route des Incas, des Mayas, et des notes chaudes qui font danser par delà les époques et les géographies. Il y aura Jef Gilson, Kenny Burrell, Palm Unit, Takuya Kuroda, André Minvielle... et vous ?