La playlist jazz de Nathalie Piolé : Kat Edmonson, Ambrose Akinmusire, Jowee Omicil, Horace Silver dans more

Ce soir dans Banzzaï, un coup de foudre grec, des chats parés pour Hollywood, et des fruits couleur de sang. On en a trop dit ? Ou pas assez ?

Programmation Musicale

Kat Edmonson -You Said Enough

Album The Big Picture

OKEH

Horace Silver -The Hippest Cat in Hollywood

Album The Hardbop Grandpop

Impulse

Florian Pellissier Quintet -Coup de foudre à Thessalonique

Album Bijou Voyou Caillou

Heavenly Sweetness

Shola Adisa-Farrar, Florian Pellissier Quintet -Blue Chords

Album Lost Myself

Hot Casa

Ndikho Xaba and the Natives -Nomusa

Compilation Spiritual Jazz Vol 1

Jazzman

Dexter Gordon -Hanky Panky

Album Clubhouse

Blue Note

Jowee Omicil -Mendé Lolo

Album Love Matters !

Jazz Village

Ambrose Akinmusire -A blooming bloodfruit in a hoodie

Album Origami Harvest

Blue Note

The Como Mamas -Move Upstairs

Album Move Upstairs

Daptone