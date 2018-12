La playlist jazz de Nathalie Piolé : Kandace Springs, Théo Girard, Vulfpeck, Charles Bradley and more

On est nerveux, ce soir. Mais on a des moyens de se calmer: ces cartes postales que l'on reçoit de partout, cette musique qui part dans toutes les directions, ces musiciens qui envoient des couleurs et de l'amour sans tricher. On est nerveux, mais grâce à eux, ça va déjà mieux.

Programmation musicale

Charles Bradley, Menahan Street Band - Luv Jones

Album Black Velvet

Daptone

The Dap-Kings - Nervous like me

Compilation Daptone Gold

Daptone

Nate Smith - Bounce: pts I + II

Album Kinfolk : Postcards from Everywhere

Ropeadope

Vulfpeck - Soft Parade

Single de 2018

Volf Parade

Tore Brunborg - Light a Fire Fight a Liar

Album Slow Snow

ACT

Muddy Waters - Tom Cat

Album Electric Mud

Chess

Polar Bear - Peepers

Album Peepers

Leaf

Theo Girard Trio - 30YearsFrom

Album 30YearsFrom

Discobole

Wynton Kelly - What Know

Album Kelly Great

Vee Jay

Leeway Vincent Payen - Réaumur Sébastopol

Album A New Chapter

Delalune

Kandace Springs, Roy Hargrove - Unsophisticated

Album Indigo

Blue Note

Herbie Hancock, Michael Brecker, Roy Hargrove - Misstery

Album Directions in Music : Live at Massey Hall

Verve