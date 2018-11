La playlist jazz de Nathalie Piolé : Joni Mitchell, Amaury Faye, Charles Mingus, Chrystel Wautier and more

Ce soir, nous commençons à Des Moines, avec Joni Mitchell et Charles Mingus... Mais très vite, nous filerons en Belgique. Là-bas nous attendent d'excellents ambassadeurs, comme André Brasseur, STUFF., Fats Sadi et Chrystel Wautier.

Programmation musicale

Joni Mitchell - The Dry Cleaner From Des Moines

Album Mingus

Asylum

Charles Mingus - Hog Calling Blues

Album Oh Yeah

Atlantic

Amaury Faye Trio - Yosemite

Album Live in Brussels

Hypnote

STUFF. - Strata

Album Old Dreams New Planets

Gondwana

Open Sky Unit - Sunshine Star

Album Compilation Funky Chicken : Belgian Grooves from the 70s

SDBan

André Brasseur - Funky

Album This Is Andre Brasseur

Palette

Jack Sels - Spanish Lady

Album Minor Works

SDBan

Herman Sandy Quartet - Digging Chick

Album Let’s Get Swinging : Modern Jazz in Belgium 1950 - 1970

SDBan

Mr Fats Sadi, His Vibes And His Friends - Gamal Sadyin’ Em

Album Ensadinado

SABA

Glass Museum - Tribal Coffee

Album Lefto Presents Jazz Cats

SDBan

Chrystel Wautier - Far Away

Album The Stolen Book

Bonsai