La playlist jazz de Nathalie Piolé : Jeanne Lee, Rémi Panossian, Bumcello, Henri Texier, Bill Evans and more

Au dessus de nous, la nuit et les étoiles. Autour de nous, le sable. Devant nous, le désert... Jeanne Lee nous embarque dans sa caravane, ce soir, et grâce à elle, nous voyagerons loin, dans les notes d'Henri Texier, Tigran Hamasyan, et Bessie Smith !



Programmation musicale

Jeanne Lee, Mal Waldron - Caravan

Album After Hours

Owl OWL 077

Mal Waldron - Status Seeking

Album The Quest

New Jazz

Bumcello - Tim Bum

Album Al

Tôt ou tard 3263082

Henri Texier - Les “Là-bas”

Album Henri Texier : Le Coffret JMS

JMS JMS 042-2

Pete La Roca - Basra

Album Basra

Blue Note 8320912

Dhafer Youssef - Hayastan Dance

Album Abu Nawas Rhapsody

Jazzland 0602527295565

Tigran Hamasyan - Aragatz

Album For Gyumri

Nonesuch 7559793257

Bessie Smith - Black Mountain Blues

Album The Complete Columbia Recordings vol. 4

Columbia / Legacy

Bill Evans Trio - My Man’s Gone Now

Album Sunday at the Village Vanguard

Riverside VDJ 1519

Rémi Panossian - Dos

Album Do

Jazz Family JF041