La playlist jazz de Nathalie Piolé : Jazz At Lincoln Center Orchestra, Jaimeo Brown, Louis Armstrong and more

Ce soir, c'est l'aventure. Et c'est vous qui voyagez ! Choisissez une heure et un lieu, à la manière de Junior Mance, et nous ferons en sorte de vous emmener à bon port. Avec une préférence pour les destinations latines et colorées...

Programmation musicale

Louis Armstrong - She’s the Daughter of a Planter from Havana

Album Public Melody n°1 /Intégrale vol.8 1937-1938

Frémeaux et associés

Jazz At Lincoln Center Orchestra, W Marsalis - 2/3’s Adventure

Album Live In Cuba

Blue Engine Records

Junior Mance - A Time And A Place

Album I Believe To My Soul

Atlantic SD 1 496

Gogo Penguin - Window

Album A Humdrum Star

Blue Note

Charlie Haden, John Taylor - Chairman Mao

Album Nightfall

Naim NAIMCD077

Jaimeo Brown Transcendence - Be So Glad

Album Work Songs

Motéma 234152

Neville Marcano - Senorita Panchita

Album The Growling Tiger Of Calypso

Rounder Records ROUNDER CD 1717

Donald Byrd - Xibaba

Album Electric Byrd

Blue Note 8361952

Baden e Vinicius - Canto De Ossanha

Album Afro sambas

JSL 008