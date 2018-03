La playlist jazz de Nathalie Piolé : Jazz à lire

Banzzaï est en direct du Salon du Livre de Paris ! Pour fêter ça, le jazz, ce soir, s'écoutera autant qu'il se lira... avec les notes de Max Roach, Patrice Caratini, Duke Ellington, et les mots de Langston Hughes, Christian Gailly, Jack Kerouac, et Alessandro Baricco.

Programmation musicale

Arthur Prysock, Count Basie - I Could Write A Book

Album Arthur Prysock and Count BasieVerve

Art Blakey - Cubano Chant

Album Drum Suite

Columbia COL 520238 2

Lecture - Alessandro Baricco

Noveccento Pianiste

Gallimard collection Folio

Christian Scott - The Eraser

Album Yesterday you said tomorrow

Concord 0888072314122

Miles Davis - Nature Boy

Album Blue Moods

Debut OJC20 043-2

Lecture - Christian Gailly

Be Bop

Editions de Minuit

Julien Lourau - A House Is Not a Home

Album Quartet Saigon

Naive NJ 620111

Sonny Rollins - Two Different Worlds

Album The complete Prestige recordings volume 2

Prestige 7PCD-4407-2 VOL2

Lecture - Langston Hughes

L'ingénu de Harlem

La Découverte

Lionel Hampton - Rag Mop

Album The best of rhythm and blues - hits 1950-1951

EPM Musique 180 002

Patrice Caratini - Haïti

Album Chofe Biguine La

Universal 276 301 2

Lecture - Jack Kerouac

Sur la route - Le rouleau original

Gallimard collection Folio

Max Roach - Effi

Album Members Don’t Git Weary

Atlantic

Duke Ellington - New York, New York

Album Duke Ellington : New York New York 1970-72

Storyville