La playlist jazz de Nathalie Piolé : Jasmine Power, Harry Connick Jr., Snarky Puppy, Carla Bley and more

On est chanceux, ce soir. On commence l'émission avec un clin d'oeil d'Harry Connick Jr. En un battement de cils, nous voilà à la Nouvelle Orléans... et ce n'est que le début du voyage.

Programmation musicale

Harry Connick Jr - A Wink and a Smile

Album Sleepless In Seattle (Original Motion Picture Soundtrack)

Epic Soundtrax

The Meters - Ease Back

Album Struttin

Charly Records

Stanton Moore - Blues for Ben

Album All Kooked Out!

Fog City Records

Snarky Puppy, Susana Baca, Charlie Hunter - Molino Molero - Live

Album Family Diner, vol 2

Decca

Moses Boyd - Rye Lane Shuffle

Album Displaced Diaspora

Exodus Records

Jasmine Power - Late Hours

EP Stories and Rhymes

Autoproduction

Carla Bley, Steve Swallow - Reactionary Tango - Parts 1,2,3

Album Duets

Watt Records

Kip Hanrahan - India Song

Album Coup de Tête

American Clavé

Jean Baptiste Ferré - Liken

Album Mambas

Supersound

McCoy Tyner - Afro Blue

Album McCoy Tyner Plays John Coltrane: Live at the Village Vanguard

Impulse