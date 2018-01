La playlist jazz de Nathalie Piolé : James Brown, Théo Girard, Médéric Collignon, Piers Faccini and more

"I Wish There Was a Nowhere"... Manifestement le pianiste anglais Keith Tippett a besoin d'ailleurs ce soir. Alors nous nous évaderons. Nous grooverons sévère avec Théo Girard, jusqu'à la folie même, avec James Brown, nous butinerons à la Réunion avec Gaël Horellou, Vincent Ségal et Piers Faccini, et nos digressions nous amèneront jusqu'aux rivages de la folk.