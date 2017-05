La playlist jazz de Nathalie Piolé : James Brown, Dizzy Gillespie, Kristin Asbjornsen and more

Un Banzzaï aussi doux, et aussi ensoleillé qu'une belle après midi d'été... Nos cigales s'appellent Aldo Romano, Louis Sclavis, Henri Texier, Buddy Terry et Dizzy Gillespie, et elles nous transporteront jusqu'en Afrique !

Programmation musicale

James Brown, Dee Felice Trio - Sunny

Album Gettin’ Down to It

Polydor

Buddy Terry - Quiet Afternoon

Album Pure Dynamit

Mainstream

Dizzy Gillespie - November Afternoon

Album Something Old, Something New

Mercury

Orchestre Baba National - Sweet Sweet Mbombo

Compilation Kenya Special

Soundway Recordings

A Romano, L Sclavis, H Texier - Guy Danse

Album Suite Africaine

Label Bleu

Kristin Asbjornsen - Trying to get home

Album Wayfaring Stranger - A Spritual Songbook

Le son du Maquis

Ablaye Cissoko, Simon Goubert - Marché Tilene

Album African Jazz Roots

Cristal Records

C.A.B (Bassy - Canonge - Tenorio) - Oweyo

Album Live - CD/DVD

Aztec Musique