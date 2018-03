La playlist jazz de Nathalie Piolé : Izo FitzRoy, Alfredo Rodriguez, Didier Lockwood, Paul Desmond and more

Dans l'atmosphère, ce soir, des ouragans, des pluies argentées, des regrets, des bugles d'hier et d'aujourd'hui, et des violons qui valsent. Et si Banzzaï était votre atmosphère ?

Programmation musicale

Slim and Slam - 8, 9 and 10

Album Complete Recordings 1938 - 1942

Charly Records

Dizzy Gillespie - Dizzy Atmosphere

Album Dizzy atmosphere

Entertain

Alfredo Rodriguez - Silver Rain

Album The Little Dream

Mack Avenue

Alune Wade - African Fast Food

Album African Fast Food

10H10

Phil Woods - The Day When the World

Album Phil Woods And His European Rhythm Machine

Inner City

Paul Desmond - Take Ten

Album Take Ten

RCA

Izo FitzRoy - Whisper in a Hurricane

Album Skyline

Jalapeno Records / La Baleine

Thelonious Monk, Clark Terry Quartet - Fluegelin’ The Blues

Album In Orbit

Riverside

The RH Factor, Stephanie McLay - Forget Regret

Album Hard Groove

Verve

Didier Lockwood - Les valseuses

Album Tribute To Stephane Grappelli

Dreyfus

Sonny Rollins - Alfie’s Theme

Album Sonny Plays Alfie, Original Music From the Score “Alfie”

Impulse