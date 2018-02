La playlist jazz de Nathalie Piolé : Hiromi, Henri Texier, Otis Redding, Aziza Mustafa Zadeh and more

Ce soir, on fait tout comme Otis Redding : on joue la carte de la sécurité. On va se protéger. On va tout faire pour se préserver... mais il est dur parfois, de résister au danger. Nous sommes en sécurité, mais le démon danse juste à côté... et ses mouvements sont irrésistibles... Banzzaï, bienvenue.

Programmation musicale

Otis Redding - Security

Album Pain in My Heart

Atco 7567-80253-2

Jackie McLean - Demon’s Dance

Album Demon’s Dance

Blue Note 3626702

Dave Douglas, Frank Woeste - Danger Dance

Album Dada People

Green Leaf Music GRECD1051

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp - The Sheep That Said Moo

Album Rotorotor

Moi J'Connais Records MJCR 027

Aziza Mustafa Zadeh - Dangerous Piece

Album Always

Columbia 4738852

Art Blakey, Barney Wilen Quartet - Prélude In Blue à l’esquinade

Album Les Liaisons Dangereuses

Fontana

Henri Texier - Sand Woman

Album Sand Woman

Label Bleu LBLC6728

Mel Tormé, Gerry Mulligan, G Shearing - Lady Be Good (live)

Album The Classic Concert Live

Concord CCD-2227-2

Hiromi, Edmar Castaneda - Libertango (live)

Album Live In Montreal

Telarc TEL00026