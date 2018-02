La playlist jazz de Nathalie Piolé : Henry Mancini, Ray Lema, Simon Denizart, Lou Donaldson and more

On est accueilli par un drôle de personnage, ce soir. Un certain "Mr Kicks", chanté par Oscar Brown Jr, qui rôde sur les eaux du Styx, le fleuve des Enfers. A ses côtés, nous nous enfoncerons dans les brumes d'un monde noir et menaçant, où les cloches résonnent, et où le diable n'est jamais loin...

Programmation musicale

Oscar Brown, Jr - Mr Kicks

Album Jazz vocal - les chanteurs / Oscar Brown Jr. : Sin & soul / CD8

Legacy

Henry Mancini - Peter Gunn

Album The Music From Peter Gunn (Complete Edition)

American Jazz Music 99008

Hidden Orchestra - Spoken

Album Archipelago

Tru Thoughts

Jimmy Lunceford - Hell’s Bells

Album Jimmie Lunceford - Masters of Jazz 1936-1937 / Vol. 4

Média 7 MJCD 71

Jens Thomas - Highway to Hell

Album Speed of Grace, A tribute to AC/DC

ACT 9509-2

Blue Mitchell - One For Russ

Album The Last Tango Blues

Mainstream

Lou Donaldson - If There’s Hell Below (We’re All Going To Go)

Album Say it loud ! (Brotherhood, pride and groove on Blue Note)

Blue Note 5412952

Dom Salvador Sextet - Indian River

Album The Art of Samba Jazz

Salmarsi Records

Ray Lema - Gave me Hell

Album VSNP, Very Special New Production

One Drop

Simon Denizart Trio - A Day in Hell

Album Beautiful People

Production Le Lab INC. LLCD 018

Chris Connor, Hank Jones Trio - That old devil called Love

Album Angel Eyes

Alfa Jazz ALCR-124