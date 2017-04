La playlist jazz de Nathalie Piolé : Henri Salvador, Monica Zetterlund, Jan Lundgren, Thomas de Pourquery and more

C'est-y qu't'es, c'est-y qu't'es pas sa chérie ? Faudrait peut être un jour qu'elle se décide, la prétendante d'Henri Salvador. Sinon, ça va être la crise, pour le pauvre Henri. Une crise qui l'emmènera jusqu'en Suède...

Programmation musicale

Henri Salvador - C’est-y qu’t’es, c’est-y qu’t’es pas

Album Mes inédits : Janvier juin 1958

Body Soul

Art Blakey and the Jazz Messengers - Crisis

Album Mosaic

Blue Note 094635549720

Sofi Hellborg ft Tony Allen - To Give Is To Get

Album New jazz divas

Wagram 3137672

The Art Farmer Quartet (ft Jim Hall) - Va Da Du? (Was it You?)

Album To sweden with love

Atlantic

Monica Zetterlund, Bill Evans Trio - Vindarna Sucka uti Skogarna

Album The complete Bill Evans on Verve / Disc 07

Verve 527960-2

Jan Lundgren - Lycklig Resa

Album Postdamer Platz

ACT98312

Staffan Abeleen and Lars Färnlöf - Juan-Les- Pins

Album Staffan Abeleen Lars Farnlof : Quintets 1961-66

Dragon

Idris Ackamoor and the Pyramids - Whispering Tenderness

Album We be all Africans

Strut

Thomas de Pourquery et Supersonic - Simple Forces

Album Sons of Love

Label Bleu LBLC6723

Fats Waller - We Need a Little Love

Album Fats Waller : The last years

Blue Bird ND 90411