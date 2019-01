Helen Merrill, Shai Maestro, Abbey Lincoln, Somi and more

Ce soir, nous avons envie de faire les choses correctement. Sur notre route, nous croiserons des aliens, des fermes, des paysages africains, mais nous ne dévierons pas. Nous traçons... tout droit !

Programmation musicale

Helen Merrill - Why Don’t You Do Right

Album Parole e Musica

RCA

Randy Weston - Penny Packer Blues

Album Volcano Blues

Verve

Galt MacDermot, Mid Manhattan Rhythm Section - Farmland

Album Shape of Rhythm

Kilmarnock

Don Pullen, Sam Rivers - Joycie Girl

Compilation You Need This : An Introduction To Black Saint & Soul Note

BBE

Shai Maestro - What Else Needs To Happen ?

Album The Dream Thief

ECM

Somi - Alien

Album Petite Afrique

Okeh

The Don Rendell / Ian Carr Quintet - Pavanne

Album Live

Columbia

Lee Morgan - Zambia

Album Delightfulee

Blue Note

Hermann Gehlen - Kyrie

Album Spiritual Jazz Vol 3 : Europe

Jazzman

Max Roach, Abbey Lincoln - Lonesome Lover

Album It’s Time

Impulse !