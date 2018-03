La playlist jazz de Nathalie Piolé : Hazel Scott, Aka Moon, David Linx, Charles Mingus and more

Ce soir, dans nos oreilles nomades, les textes de James Baldwin, la voix de David Linx, la contrebasse de Charles Mingus, la voix et les doigts d'Hazel Scott, l'exubérance de Blue Mitchell, les ombres et lumières de Ezra Collective, et les voyages sans prix d'Aka Moon. Voilà nos refuges, voilà nos maisons. Vous nous suivez ?



Programmation musicale

Hazel Scott - Love Me Or Leave Me

Album Complete jazz series 1946 - 1947

Complete Jazz Series

Hazel Scott - The Jeep is Jumpin’

Album Jazz ladies 1924-1962

Frémeaux et Associés FA5663

Blue Mitchell - One Shirt

Album Down with It

Blue Note 8543272

Ezra Collective - Pure Shade

Album We Out Here

Brownswood

David Linx - Distortions

Album 7000 miles

Sound Surveyor Music

David Linx, James Baldwin - A Lover’s Question, Pt. I

Album A Lover’s Question

Label Bleu 7559-79516-2

Aka Moon - Nomadism

Album Now

Outhere 186402

Charles Mingus - Opus 3

Album Mingus Moves

Atlantic 8122-71454-2

Doug Hammond - We People

Album A Real Deal

Heavently Sweetness HSWEET HS001CD