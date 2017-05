La playlist jazz de Nathalie Piolé : Gene Krupa, Gael Horellou, Abbey Lincoln, Omer Avital and more

La Méditerranée est à nous, ce soir ! Elle se cache derrière la contrebasse d'Omer Avital, sous les peaux de la batterie de Daniel Freedman, on l'entend même ses murmures salés dans la voix d'Henri Salvador...

Programmation musicale

Gene Krupa - Drum Boogie

Compilation Drummin' man

Columbia 5016472

Roy Haynes and Booker Ervin - Dorian

Album Cracklin'

Prestige OJCCD-818-2

Omer Avital - Afrik

Album Abutbul Music

Jazz Village 570114D

Henri Salvador - Jazz méditerranée

Album Chambre avec vue

Source 8502472

Daniel Freedman - Big in Yemen

Album Imagine That

Anzic ANZ0054

Hadouk Trio - Matin du faune

Album Le cinquième Fruit

Naïve

Gael Horellou - Koh mak

Album Identité

Breakz BKZ004

Abbey Lincoln - I Must Have That Man

Album The complete 1956-1958

Chant du Monde 2742041.42

Sonny Rollins - Decision

Album From Boogie to Bop/50eme Anniversary Collection Blue Note

Blue Note 7924652