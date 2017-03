La playlist jazz de Nathalie Piolé : Gato Barbieri, Ahmad Jamal, Guillaume Perret, Lucy Dixon and more

Dès les années 30, les américains ont chanté l'Amérique Latine (preuve à l'appui, avec la nouvelle compilation parue chez Frémeaux et Associés, "Americans Sing Latin America"). Nous, ce soir, on veut faire comme les américains. Se perdre dans les hauteurs de Bogota avec Ahmad Jamal. Rester en Colombie, encore un peu, le temps d'y monter un projet musical, comme l'a fait récemment Guillaume Perret. Puis tailler la route, depuis La Paz jusqu'au Salar d'Uyuni avec Cedar Walton... et y saluer un autre émérite visiteur, Gato Barbieri. Latino America, nous voilà !

Programmation musicale

Mel Tormé - Baia

Compilation Americans Sing Latin America

Frémeaux et Associés FA5661

Nappy Lamare - Mama Ines (Ay! Mama Ines)

Compilation Americans Sing Latin America

Frémeaux et Associés FA5661

Ahmad Jamal with Orchestra - Bogota

Album Macanudo

Argo LPS-712

Guillaume Perret - Walk

Album Free

Kakoum EP03

Kneebody - Uprising

Album Anti-Hero

Motéma

Cedar Walton - Bolivia

Album Eastern Rebellion

Timeless SJP101

Gato Barbieri - Merceditas

Album Bolivia

BMG

Slim and Slam - Ti-Pi-Tim

Compilation Americans Sing Latin America

Frémeaux et Associés FA5661

Samy Daussat (ft Tchavolo Schmitt) - Nouvelle Vague

Album Nouvelle Vague

Label Ouest 304 0280 2

Lucy Dixon - Fascinating Rhythm

Album Lulu’s Back In Town

Sidestreet Music