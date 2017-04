La playlist jazz de Nathalie Piolé : Freddie Hubbard, Rémi Panossian, Brad Mehldau, Leila Martial and more

"I Want to Be Happy" chante le contrebassiste Slam Stewart. Nous allons tout faire pour le satisfaire. Nous accrocherons des sourires sur nos visages, avec l'aide de Rémi Panossian et Vulfpeck. Nous célébrerons les gens heureux, avec Kenny Garrett et Ben Sidran. Nous deviendrons heureux, parce que comme l'explique Freddie Hubbard, le bonheur, malgré tout, c'est maintenant.

Programmation musicale

Slam Stewart - I Want to Be Happy

Album Fish Scales, The Definitive Black and Blue Sessions

Black and Blue 233109

Rémi Panossian Trio - Happy Culture

Album RP3

Jazz Family JF004

Leïla Martial (ft Emile Parisien) - Smile

Album Baabel

Laborie Jazz 112484

Vulfpeck - Smile Meditation

Album Thrill of the Arts

Vulf Records

Kenny Garrett - Happy People

Album Happy People

Warner 9362-47754-2

Freddie Hubbard - Happiness Is Now

Album Skagly

Columbia Legacy

Brad Mehldau - Get Happy - live

Album 10 Years Solo Live

Nonesuch 7559795075

Ben Sidran - Picture Him happy - Sisphus Goes to Work

Album Picture Him Happy

Bonsaï BON170301