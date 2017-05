La playlist jazz de Nathalie Piolé : Etta Jones, Ray Lema, Oscar Peterson and more

Etta Jones chante "Where or When", et ce soir, dans Banzzaï, les temps et les lieux sont multiples. Nous sommes en Espagne, puis dans les Caraïbes pour le carnaval, puis en Afrique et en Amérique à la même seconde. Peu importe où et quand, l'important, c'est comment. Comment ? En musique !

Programmation musicale

Etta Jones - Where Or When

Album Don't Go to Strangers

Prestige

Houston Person - Kittitian carnival

Album Personality

BGP Records

Herb Jeffries - Calypsociety

Compilation Caribean in America

Frémeaux et Associés

Duke Ellington and Herb Jeffries - Jump for Joy

Compilation L'histoire du jazz vocal : 1941 à 1953 / Volume 11

Chant du Monde

Jan Lundgren Trio - Yo Vivo Enamorao

Album European Standards

ACT

Louis Winsberg and Jaleo - Salsita

Album For Paco

Label Bleu

Ray Lema and Laurent de Wilde - Fantani

Album Riddles

Gazebo / One Drop

Gerardo Nunez (and Ulf Wakenius) - El Vito

Album Jazzpana Live

ACT

Oscar Peterson Trio - Hymn to Freedom

Album Night Train

Verve

Jean Pierre Como (ft Hugh Coltman) - Stars in Daylight, Pt.2

Album Express Europa

L'Ame soeur Production