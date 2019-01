La playlist jazz de Nathalie Piolé : Etta Jones, Manuel Rocheman, Duke Ellington, Grant Green and more

Ce soir, Etta Jones chante "Cool Cool Daddy". Et comme son Daddy c'est le notre aussi, on a envie de le dorloter, de l'emmener au Brésil, et de chasser tous ses tracas

Programmation musicale

Etta Jones - Cool Cool Daddy

Album Lonely and Blue

Prestige

Hank Mobley - A Caddy For Daddy

Album A Caddy for Daddy

Blue Note

Evinha - Esperar Pra Ver

Album Cartao Postal

Odeon

Luiz Henrique - Mas Que Nada

Album Barra Limpa

Verve

Oscar Peterson - Mas que Nada

Album Soul Espanol

Mercury

Grant Green - How insensitive (Insensatez)

Album Funk in France: from Paris to Antibes 1969-1970

Resonance

Osmar Milito - Maracatu Atomico

Single

Continental

Manuel Rocheman - Together

Album MisteRIO

Bonsai

Duke Ellington - Conga Brava

Album Ko Ko

Dreyfus, collection Jazz Référence

Karrin Allyson - Long As You’re Living

Album In Blue

Concord

Gene Harris Quartet - Bye Bye Blues

Album Funky Gene’s

Concord

Thad Jones, Mel Lewis Orchestra - Low Down

Album All My Yesterdays

Resonance (rec 1966, Village Vanguard)