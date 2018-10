La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ethel Waters, Archie Shepp, Herbie Hancock, Get the Blessing and more

On joue aux devinettes ce soir. Qui arrive en ville ? Qui raconte des histoires à dormir debout ? Qui pense que rien ne va plus ? Et si c'était Banzzaï, la réponse ?

Programmation musicale

Ethel Waters - Guess Who’s In Tow

Album Saga Jazz : Diva

Saga SARL

The Grassella Oliphant Quartette - Mrs. O

Album The Grass Roots

Atlantic

Herbie Hancock - Oh ! Oh ! Here He Comes

Album Fat Albert Rotunda

Warner

Robert Glasper Experiment - Tell Me A Bedtime Story

Album ArtScience

Blue Note

Geir Sundstol - Langen Ro

Album Langen Ro

Hubro

Get the Blessing - Sunwise

Album Bristopia

Kartel

Archie Shepp - Attica Blues

Album Attica Blues

Impulse !

Funk Factory - Rien ne va Plus

Album Funk Factory

ATCO

Gene Ammons - Ca’Purange (Jungle Soul)

Album Bad ! Bossa Nova

Prestige

Joao Donato - Cala Boca Menin

Album Live Jazz In Rio Vol. 1

Discobertas