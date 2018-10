La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ester Rada, Jacques Schwarz-Bart, Thelonious Monk and more

La vie est rude, ce soir, dans Banzzaï. Les McCann se bat pour sa survie, Mindswimmer nous envoie des uppercuts dans les oreilles, et Thelonious Monk puis Ester Rada nous forcent à garder les yeux ouverts.

Programmation musicale

Les McCann - Got to Hustle to Survive

Album Hustle to Survive

Atlantic

Mindswimmer - Water is Clear, Pt.3

Album The Future Jazz Sounds of Mindswimmer

Stellar Nursery Records

The James Tatum Trio Plus - Zoombah Lu

Album Contemporary Jazz Mass

JTTP

Frank Foster - Simone

Album A Blues Ain't Nothing But A Trip

Bingow Records

Thelonious Monk - We See

Album Monk

Prestige

Nitai Hershkovits - Oye Asem

Album New Place Always

Enja

Ester Rada - Different Eyes

Album Different Eyes

The Eight Note

Marc Moulin - Balek

Album Placebo Years 1971-1974

Blue Note

Gato Barbieri - Bolivia

Album Bolivia

BMG

Jacques Schwarz-Bart, David Linx - Shabbar Menuka Hi

Album Hazzan

Enja Yellowbird

Silvio Cesar - Samba Do Carioca

Compilation Blue Note Trip - Birds / Beats

Blue Note