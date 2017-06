La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ernestine Anderson, Hugh Coltman, Youn Sun Nah, Ambrose Akinmusire and more

On file à un train d'enfer, ce soir dans Banzzaï. Nous fonçons tout droit, sans regarder derrière (ça n'est pas Ernestine Anderson qui dira le contraire). Nous soulevons des montagnes de poussière, nous serons presque en retard, ce soir. Une excuse pour slalomer encore plus vite, entre les notes et les mots.

Programmation musicale

Ernestine Anderson - See See Rider

Album My Kinda Swing

Mercury

Gary Bartz - Ju Ju Man

Album Ju Ju Man

Fresh Sound FSRCD904

Giovanni Mirabassi - Last Minutes

Album Terra Furiosa

Discograph 6136542

Youn Sun Nah, Jamie Saft - Too Late

Album She Moves On

ACT 90372

Lund Quartet - Lonn

Album Lund Quartet

Lund Quartet

Hugh Coltman - Lovin’ You - Live

Album Shadows, Songs of Nat King Cole and Live at Jazz à Vienne

Okeh 88985383282

Ambrose Akinmusire - Taymoor’s World - live

Album A Rift in Decorum

Blue Note 00602557649703

Ambrose Akinmusire - Marie Christie

Album The imagined Savior is Far Easier to Paint

Blue Note