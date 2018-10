La playlist jazz de Nathalie Piolé : en public et en direct de l'Osons Jazz Club à Lurs

Banzzaï est en direct de l'Osons Jazz Club à Lurs ! Ce soir, le pianiste cubain Manuel Valera enflammera la scène de ce club de passionné. Et si on s'envolait à Cuba, pour fêter ça ?

Programmation musicale

Art Blakey & Jazz Messengers - Cubano Chant

Album Drum Suite

Columbia

Xavier Cugat - Elube Chango

Compilation Cuba in America

Frémeaux et associés

Ibrahim Ferrer - Bruca Manigua

Album Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer

World Circuit

Arsenio Rodriguez - Cero Guapos En Yateras

Album The Music of Cuba, Arsenio Rodriguez, Vol1

Tumbao

Ruben Gonzalez - El Bodeguero

Album Chanchullo

World Circuit

Gonzalo Rubalcaba - Prologo Comienzo

Album Discovery (Live at Montreux)

Blue Note

Mongo Santamaria - Spring Song

Album Sofrito

Codigo Music

Israel “Cachao” Lopez - Juan Pescao

Album Cuba jazz : Jam sessions - Descargas 1956-1961

Frémeaux et associés

Omar Sosa - Cha - Amarillo

Album Prietos

Midnight Sun

Roberto Fonseca - Triste Alegria

Album Zamazu

Enja

Buika, Chucho Valdes - Se me hizo facil

Album El Ultimo Trago

Warner

Chris Powell’s Five Blue Flames - I Come From Jamaica

Compilation Cuba in America

Frémeaux et associé