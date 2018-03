La playlist jazz de Nathalie Piolé : en public et en direct de Grenoble

Banzzaï est en direct du festival Détours de Babel, à Grenoble ! Ce soir, juste après l'émission, Brad Mehldau présentera "Three Pieces after Bach", un concert autour de l'oeuvre de J.S. Bach que vous pourrez écouter sur France Musique dans le Jazz Club d'Yvan Amar. Pour fêter ça... une spéciale Brad Mehldau dans Banzzaï !

en savoir plus événement Sortie CD : Brad Mehldau - After Bach

en savoir plus émission Jazz Club Brad Mehldau à Grenoble

Programmation musicale

Brad Mehldau - Got Me Wrong

Album Where Do you Start

Nonesuch 7559-79610-5

Christopher Hollyday - It Had To Be Brad

Album The Natural Moment

Novus

Brad Mehldau - London Blues

Album Introducing Brad Mehldau

Warner 9362-45997-2

Brad Mehldau - Exit Music - For a Film

Album Songs : the Art of the Trio, Vol 3

Nonesuch 9362-47051-2

Yael Naim, Brad Mehldau - Coward

Album Older (Revisited)

Tôt ou Tard 3596973345493

Brad Mehldau - Capriccio

Album Highway Rider

Nonesuch 7559-79827-0

Vinicius Cantuaria - Praia Grande

Album Samba Carioca

Naïve WN145181

Brad Mehldau - Waltz For JB

Compilation 10 Years Solo Live

Nonesuch 7559795075

Chris Thile, Brad Mehldau - Scarlet Town

Album Chris Thile and Brad Mehldau

Nonesuch

Joe Henry - Stop

Album Scar

Mammoth 0117572 MAM