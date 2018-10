La playlist jazz de Nathalie Piolé : En direct et en public du Jazz Club du Thou (17)

Ce soir, nous sommes au Jazz Club du Thou, près de la Rochelle. Dans quelques minutes, Giovanni Mirabassi va monter sur scène. Le pianiste a beaucoup travaillé autour des chants révolutionnaires, et en son honneur, on va faire la révolution dans Banzzaï... ou, au moins, l'écouter gronder.

Programmation musicale

Giovanni Mirabassi- Le chant des partisans

Album Out of Track Starprod

Giovanni Mirabassi - El pueblo unido jamas sera vencido

Album Avanti!

Sketch

El Michels Affair - El Pueblo Unido

Album Sounding Out the City

Big Crown Records

Charlie Haden - Song For Che

Album Liberation Music Orchestra

Impulse!

Grachan Moncur III -Angela’s Angel

Compilation “Black Fire! New Spirits! Radical and Revolutionnary Jazz in the USA 1957-1982

SoulJazz Records

Marc Ribot, Tom Waits - Bell aCiao (Goodbye Beautiful)

Album Songs of Resistance 1942-2018

Anti

Orchestre National de Jazz, Olivier Benoit - Révolution

Album Europa Berlin

ONJ Records

Erik Truffaz (ft Anna Aaron) - Blue Movie

Album El Tiempo de la Revolucion Blue Note

Iiro Rantala - Imagine

Album My Working Class Hero

ACT