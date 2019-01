En direct du Festival International de Jazz de Port au Prince (3/3)

, © Radio France / Fabien Fleurat

"Iles inoubliables et sans nom... Je lance mes chaussures par dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous". Comme Blaise Cendrars, on les a lancé, nos chaussures. Et aujourd'hui, nous voilà en Haïti ! Du 23 au 25 janvier, nous serons en direct du Festival International de Jazz de Port au Prince (PAPJAZZ Festival) confortablement installés à l'Institut Français en Haïti. Au programme, des captations de concert, des invités, du live, et évidemment, une programmation musicale ajustée... à l'Haïtienne. Banzzaï Haïti !!

Invités :

Phylisia Ross , chanteuse

, chanteuse Laurent de Wilde et Ray Lema, pianistes, compositeurs

Programmation musicale

Ahmad Jamal - Haitian Market Place

Album Macanudo

Argo

Tabou Combo - Inflacion

Single de 1975

Barclay

Laurent de Wilde, Ray Lema - Fantani (De Wilde, Lema)

Concert donné le 24 janvier 2019 à la Salle Triomphe dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-Prince

Laurent de Wilde (piano)

Ray Lema (piano)

Laurent de Wilde, Ray Lema - Congo Rag (De Wilde, Lema)

Concert donné le 24 janvier 2019 à la Salle Triomphe dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-PrinceLaurent de Wilde (piano)

Ray Lema (piano)

Grassella Oliphant Quartet - Haitian Lady

Album The Grass Roots

Atlantic

REPORTAGE

Balade avec Phylisia Ross

Etienne Charles - Creole

Album Creole Soul

Culture Shock Music Inc.

Julian & Roman Wasserfuhr - For Pap (Julian & Roman Wasserfuhr)

Concert donné le 23 janvier 2019 à l’Université Quisqueya dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-Prince

Julian Wasserfuhr (trompette)

Roman Wasserfuhr (piano)

LIVE Cookies (De Wilde, Lema)

Laurent de Wilde (piano)

Ray Lema (piano)

, © Radio France / Alain Faucher

