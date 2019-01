En direct du Festival International de Jazz de Port au Prince (2/3)

, © Radio France / Fabien Fleurat

"Iles inoubliables et sans nom... Je lance mes chaussures par dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous".

Comme Blaise Cendrars, on les a lancé, nos chaussures. Et aujourd'hui, nous voilà en Haïti ! Du 23 au 25 janvier, nous serons en direct du Festival International de Jazz de Port au Prince (PAPJAZZ Festival) confortablement installés à l'Institut Français en Haïti. Au programme, des captations de concert, des invités, du live, et évidemment, une programmation musicale ajustée... à l'Haïtienne. Banzzaï Haïti !!

Invité :

Jean Mathiot, directeur de l’Institut Français en Haïti

directeur de l’Institut Français en Haïti Cécile McLorin Salvant , chanteuse, compositrice

, chanteuse, compositrice Emile Parisien, saxophoniste, compositeur

Programmation musicale

Générique :

Melissa Laveaux - Angeli-ko

Album Radyo Siwèl

No Format

Atis Indepandan - Gade Mache Ti Peyi Mouin (Look What’s Going On !)

Album Haiti : Ki Sa Pou-N Fe ? (What Is To Be Done)

Paredon

Sidney Bechet - Original Haitian Music (part 3) - la belle Germaine

Album Masters of Jazz / Complete edition volume 6 - Nov. Dec. 1939

Media7

Interview de Emile Parisien

Emile Parisien Quartet - Hasthag Chocolat Citron (extrait) (Emile Parisien)

Concert donné le 23 janvier 2019 à l'Université Quisqueya dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-Prince

Émile Parisien (saxophone soprano )

Julien Touéry (piano)

Ivan Gélugne (contrebasse )

Julien Loutelier (batterie, objets, cithare)

Jowee Omicil - Wè wè wè wè (La grev Baré mwen)

Album Love Matters !

Jazz Village

REPORTAGE

Balade au Centre d’Art Haïtien avec Cécile McLorin Salvant

Rodrigue Milien et son Groupe Combite Creole - 6ème Leçon

Album Haiti Direct, Big Band, Mini Jazz & Twoubadou Sounds, 1960-1978

Strut

Cécile McLorin Salvant - Obsession (Cécile McLorin Salvant)

Concert donné le 20 janvier 2019 à l'Hôtel Karibé dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-PrinceCécile McLorin Salvant (voix)

Sullivan Fortner (piano)

Yasushi Nakamura (contrebasse)

Joe Fransworth (batterie)

Cécile McLorin Salvant - Fine and Mellow (Billie Holiday)

Concert donné le 20 janvier 2019 à l'Hôtel Karibé dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-Prince

Cécile McLorin Salvant (voix)

Sullivan Fortner (piano)

Yasushi Nakamura (contrebasse)

Joe Fransworth (batterie)

LIVE

Paul Beaubrun

Dernier album “Ayibobo”, 2018