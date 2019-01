En direct du Festival International de Jazz de Port au Prince (1/3)

, © Radio France / Fabien Fleurat

"Iles inoubliables et sans nom... Je lance mes chaussures par dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous".

Comme Blaise Cendrars, on les a lancé, nos chaussures. Et aujourd'hui, nous voilà en Haïti ! Du 23 au 25 janvier, nous serons en direct du Festival International de Jazz de Port au Prince (PAPJAZZ Festival) confortablement installés à l'Institut Français en Haïti. Au programme, des captations de concert, des invités, du live, et évidemment, une programmation musicale ajustée... à l'Haïtienne. Banzzaï Haïti !!

Invités :

Milena Sandler et Joel Widmaier , directeurs du PAP Jazz Festival

, directeurs du PAP Jazz Festival Sonny Troupé, batteur, percussionniste, compositeur

Programmation musicale

Générique :

Melissa Laveaux - Angeli-ko

Album Radyo Siwèl

No Format

Patrice Caratini Jazz Ensemble, Alain Jean-Marie - Haïti

Album Chofé Biguine La

Universal

Nemours Jean-Baptiste - Haïti Cumbia

Album Tambou Toujou Lou

Ostinato Records

Terence Blanchard - Unchanged (Charles Altura)

Concert donné le 19 janvier 2019 à l'Hôtel Karibé dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-Prince

Terence Blanchard (trompette)

Charles Altura (guitare)

Fabian Almazan (piano)

David « DJ » Ginyard Jr. (basse)

Oscar Seaton (batterie)

Leyla McCalla - Mesi Bondye

Album Vari-Colored Songs

Dixiefrog

REPORTAGE

Balade à l’Hôtel Oloffson avec Sonny Troupé

Frantz Casseus - Suite No. 1 : Petro

Album Haitian Dances

Smithsonian Folkways Recordings

Sonny Troupé - Ansamn (Sonny Troupé)

Concert donné le 19 janvier 2019 à l'Hôtel Karibé dans le cadre duFestival International de Jazz de Port-au-Prince

Raphaël Philibert (saxophone alto)

Thomas Koenig (saxophone ténor)

Jonathan Jurion (piano, sample, voix)

Mike Armoogum (basse, voix)

Olivier Juste (tambour ka, voix, chacha)

Sonny Troupé (batterie, voix, tambour ka, sampler)

Jacques Schwarz-Bart - Blues Jon Jon

Album Jazz Racine Haïti

Motéma

Merci à l'Institut français en Haïti