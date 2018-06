La playlist jazz de Nathalie Piolé : en direct de Saint-Denis

Banzzaï est en direct du Festival de Saint Denis ! Au programme du festival, le 20 juin prochain, un concert autour de David Bowie et de son dernier album Blackstar, avec notamment sur scène la chanteuse Jeanne Added, qui s’est illustrée dans le jazz avant de passer du côté du rock. Dans l’album de Bowie, on croise des fines fleurs du jazz d’aujourd’hui : Donny McCaslin, Jason Lindner, Mark Giuliana… On les écoutera en leader, ces sidemen prestigieux, dans Banzzaï !

Programmation musicale

Baptiste Trotignon, Jeanne Added - End of the Gig

Album Song, song, song

Naive

David Bowie - Blackstar

Album Blackstar

Columbia

Donny McCaslin - No Eyes

Album Fast Future

Greenleaf

Mark Guiliana Jazz Quartet - Inter-are

Album Jersey Motéma

Avishai Cohen Trio - Eleven Wives

Album Gently Disturbed

Razdaz

Dhafer Youssef - Hayastan Dance

Album Abu Nawas Rhapsody

Jazzland

Daniel Freedman - Determined Soul

Album Imagine That

Anzic

Rickie Lee Jones - Rebel Rebel

Album Traffic From Paradise

Geffen

Ben Monder - Partly Clouded

Album Absence

ECM

Bojan Z - Ashes to Ashes

Album Xenophonia

Label Bleu