La playlist jazz de Nathalie Piolé : en direct de Limoges, festival Eclats d'Email

Banzzaï est en direct du Festival Eclats d'Email à Limoges ! Il y a quelques jours, Hugh Coltman y présentait un hommage à Nat King Cole, tiré du répertoire de son dernier album, "Shadows". L'occasion pour nous d'explorer la discographie de ce pianiste à la voix de miel, qui butinait aussi bien du côté du jazz que de la variété... avec un sens du spectacle à tout épreuve.

Programmation musicale

Hugh Coltman - I can’t Be Bothered

Album Shadows - Songs of Nat King Cole

Sony 88875123672

Nat King Cole - Midnight Flyer

Album You made me love you 1958-1960

Universal Music 56114451

Nat King Cole - Somebody Loves Me

Album The pianist

Saga 066446-2

Nat King Cole Trio - Straighten Up And Fly Right

Album Straighten up and fly right 1943-1946

Universal Music 56114421

Oscar Peterson - Little Girl Blue

Album With respect to nat

Limelight

Nat King Cole - Exactly Like You

Album BD Music and Cabu present Nat King Cole

BDMusic 73133

Youn Sun Nah - Calypso Blues

Album Voyage

ACT 9019-2

David Murray Cuban Ensemble - Cachito

Album Plays Nat King Cole "en espagnol"

Universal Music 0602527538709

Nat King Cole - Quizas, Quizas, Quizas

Album Cole Espanol

Capitol CDP 7464692

Roberto Fonseca - Triste Alegria

Album Zamazu

Enja ENJ-9499 2

Nat King Cole - Caravan

Album After midnight

Capitol CP32-5308

Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus, Max Roach - Perdido

Album Jazz at Massey hall

Prestige 98471

Nat King Cole - C’est Si Bon Live

Album Stardust The rare television performances (Live)

Real Gone Music 0412