La playlist jazz de Nathalie Piolé : En direct de Jazz à la Villette

Banzzaï est en direct du festival Jazz à la Villette ce soir ! Juste après l'émission, le trompettiste de la Nouvelle Orléans Christian Scott va jouer. Alors nous, on a décidé de vous présenter ses plus belles notes.

Programmation musicale

Christian Scott - Liberation over Gangsterism

Album Stretch Music

Stetch Records

Christian Scott ATunde Adjuah - Diaspora

Album Diaspora

Stretch Music

Braxton Cook - Somewhere in Between

Album Somewhere in Between

Fresh Selects

Sarah Elizabeth Charles, Christian Scott- Breathe

Album Inner Dialogues

Truth Revolution Records

Christian Scott ATunde Adjuah - Alkebu Lan

Album Christian Scott ATunde Adjuah

Concord

Christian Scott ATunde Adjuah - Lay in Vein

Album Rewind That

Concord

John Coltrane - Untitled Original 11383 Take 1

Album Both Directions at Once

Verve

Christian Scott - The Eraser

Album Yesterday you said tomorrow

Concord

Donald Harrison - Quantum Leap

Album Quantum Leap

FOMP Records

Clifford Brown, Max Roach Quintet - George’s Dilemma

Album Study in Brown

EmArcy

Christian Scott ATunde Adjuah, Vic Mensa - Freedom Is A Word

Album Rewind That

Concord