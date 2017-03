La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ella Fiztgerald, Get The Blessing, Julia Sarr, Raphael Imbert and more

Coûte que coûte, c'est la fête ce soir dans Banzzaï. Nous n'écouterons pas les pianistes qui clament que la fête est terminée (même s'ils jouent divinement bien). Nous ne resterons pas calmes (n'en déplaise à Get The Blessing). Nous emportons même notre fête dans le monde entier, jusqu'aux confins de l'Afrique !

Programmation musicale

Ella Fiztgerald and Joe Williams and Count Basie - Party Blues

Album Count Basie the complete Clef and Verve

Fifties Studios recordings

Bobby TImmons - The Party’s Over

Album This Here is Bobby Timmons

Riverside

Get The Blessing - Quiet

Album Lope and Antilope

Naim Jazz NAIMCD199

Nicole Willis and the Soul Investigators - No One’s Gonna Love You

Album Keep Reachin’Up

Differ-Ant DA 001

Lars Danielsson (ft Tigran) - Party On the Planet

Album Liberetto

ACT 9520-2

Ulysses Owens Jr - Party Time

Album Unanimous

Criss Cross

Julia Sarr (ft Fred Soul) - Adjana

Album Daraludul Yow

L'Autre Distribution AD2984C

Ginger Johnson and His African Messenger - Lord Morocco

Album African Party

Freestyle Records FSRCD110

Raphael Imbert (ft Anne Paceo) - MLK Blues

Album Music Is My Home

Jazz Village

Lightnin’ Hopkins - Gonna Pull A Party

Album Country Blues

Tradition Records TCD 1003