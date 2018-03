La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ella Fitzgerald, Snarky Puppy, Ludovic de Preissac, Cory Henry and more

Des croquettes de poisson ? Des pommes de terres ? Des côtelettes de porc ? Des douceurs signées Art Taylor ? Du Donny Hathaway façon 2017 ? De la sauce Frim Fram et des "Chifafah on the side" ? On prend tout, ce soir, dans Banzzaï. Tout pour satisfaire nos estomacs qui crient ... famine ! Allez, bienvenue, et bon appétit.

Programmation musicale

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Frim Fram Sauce

Album BD Music presents Ella Fitzgerald

BD Music

Art Taylor - Syeeda’s Song Flute

Album A.T.’s Delight

Blue Note

Bobby Hutcherson - Searchin’ The Trane

Album Waiting

Blue Note

Snarky Puppy, Lalah Hathaway - Something

Album Family Dinner Vol 1

Ropeadope Records

Dwight Trible, Matthew Halsall - Tryin’ Times

Album Inspirations

Gondwana Records

Cory Henry - Someday We’ll All Be Free

Album Gotcha Now Doc

Cory Henry

Ludovic de Preissac Sextet - Ouakam’s Trip

Album L’enjeu des Paradoxes

Frémeaux et associés FA 580

Michel Graillier - Estate

Album Live au Petit Opportun

Ex-Tension