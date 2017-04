La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Django Reinhardt and more

Ce soir, comme nous l'apprend Ella Fitzgerald en riant, le ciel est bleu... Un ciel bleu nuit, qui laisse passer les étoiles. Et si on en profitait pour les lire, les étoiles ?

Programmation musicale

Ella Fitzgerald (ft Buddy Rich) - BudElla (Blue Skies)

Album Retrospective 1936 - 1956

(Enregistré le 03-01-47)

Woody Shaw - In a Capricornian Way - Live

Album Stepping Stones - Live At The Village Vanguard

Columbia

Ben Williams - Moontrane

Album State of Art

Concord Jazz

Yussef Kamaal - Black Focus

Album Black Focus

Brownswood

Marcus Strickland - Alive

Album Nihil Novi

Blue Note

The Singers and Musicians of Washington High School - The ladder

Compilation Spiritual Jazz 6 : Vocals

Jazzman

Lionel Hampton - Hamp swings the bells (ring dem bells)

Album Paris Session 1956

Jazz Time

Diana Krall - Frim Fram Sauce

Album All for You : A Dedication to the Nat King Cole Trio

Impulse

Django Reinhardt and Coleman Hawkins - Stardust

Album Django et les américains

Capitol

Michel Legrand - Sous le ciel de Paris

Album Paris Jazz Piano

Emarcy Records