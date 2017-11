La playlist jazz de Nathalie Piolé : Ella Fitzgerald, Fox, Flash Pig, Henri Salvador, Duke Ellington and more

On ne parle pas, ce soir, dans Banzzaï, on chuchote. On murmure des blues tendres qui caressent l'oreille. On glisse, de Duke Ellington à Keith Jarrett, du trio Fox à Jackie McLean, on souffle les notes comme on souffle les mots. Et quand on hausse la voix, c'est pour parler d'amour. Chut... c'est Banzzaï.