La playlist jazz de Nathalie Piolé : Eliane Elias, Vinicius Cantuaria, Diane Reeves, Clark Terry and more

Cap-Vert, Brésil, Martinique, Israël... Les notes naviguent en mers chaudes, ce soir dans Banzzaï. Une croisière musicale, avec des étapes farniente (sur la plage de Vinicius Cantuaria), et des étapes gourmandes (avec la chantilly de Herb Alpert) !

Programmation musicale

Bobby Scott - Wand'rin Star (From 'Paint Your Wagon)

Album Bobby Scott Larry Elgart - Joyful Noises

El Records

Herb Alpert and the Tijuana Brass - A Taste of Honey

Album Whipped Cream and Other Delights

High Coin

Clark Terry - Swahili

Album Swahili

Trip Jazz TLP 5 528

Carmen Souza - Song For My fFther

Album Protegid

Galileo GMC036

Vinicius Cantuaria - Praia Grande

Album Samba Carioca

Naïve WN145181

Dom Salvador Trio - Tema Pro Gaguinho

Album Dom Salvador Trio

Imagem

Eliane Elias - Na Batucada Da Vida

Album Dance of Time

Concord 0888072023055

Jean Claude Montredon - Nanounat

Album Diamant H2O

Q Mix 3700409815423

Yotam Silberstein - Milonga Gris

Album The Village

Jazz And People JPCD816007

Lou Rawls et Diane Reeves - Fine Brown Frame

Album At Last

Blue Note 7919372

Ray Bryant - The Blue Scimitar

Album Lonesome Traveler

Cadet LP 778