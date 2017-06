La playlist jazz de Nathalie Piolé : Doris Day, Xavier Roumagnac, André Prévin, Sonny Rollins and more

Ce soir, avec Doris Day puis Sonny Rollins, on se contrôle, on se contient, on essaie même de bien se tenir, mais rien à faire. La musique nous envahit, nous électrise, et nous voilà dansants ! Lâchons prise... c'est Banzzaï !

Programmation musicale

Doris Day, Andre Previn - Control Yourself

Album Duet / + Bonus

Collectables COL-CD-6874

Sonny Rollins - Keep Hold of Yourself (live)

Album Holding the Stage (Road Shows, Vol.4)

Okeh

Joe Lutcher - Ojai

Compilation Caribean in America

Frémeaux et Associés FA5664

Slim Gaillard - Make it Do

Compilation Caribean in America

Frémeaux et Associés FA5664

Xavier Roumagnac Eklectik Band - Song for Nino

Album Sirènes

Gaya 684103

Christian Scott (ft Elena Pinderhughes)-Encryption

Album Ruler Rebel

Stretch music

Ben Williams (ft J Robinson, C Scott)- The lee Morgan Story

Album State of Art

Concord 0888072323414

Lee Morgan - The Lion and the Wolf

Album Leeway

Blue Note 8320892

André Previn (ft Carmen McRae) - Coffee time

Album The Subterraneans

Moochin About MOOCHIN02/4

André Previn - Source No. 1 (Guido's Blackhawk)

Album The Subterraneans

Moochin About MOOCHIN02/4