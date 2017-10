La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dizzy Gillespie Birthday

Dans sa trompette, il y a l’Amérique et le bebop le plus pur, élaboré aux côtés de Charlie Parker. Dans son souffle, il y a les Caraïbes, l’Afrique, l'irrévérence, la joie... et même la politique. Dizzy Gillespie aurait fêté ses cent ans demain. Cela vous dit, une heure en sa compagnie ? Ce soir, dans Banzzaï, on vote Dizzy !