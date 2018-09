La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dinah Washington, Florian Pellissier, Dizzy Gillespie and more

Attention, l'amour peut faire irruption à n'importe quel moment de l'émission. Il surgit dans la voix de Dinah Washington, prend les traits d'un Mr Blues (pourquoi pas ?), et nous réchauffera en profondeur!

Programmation musicale

Dinah Washington - Love Walked In

Album Her Greatest Hits

Charly Records

Hank Crawford - Mr. Blues

Album Mr. Blues

Atlantic

Dave Burns - Warm Up

Album Warming up !

Vanguard

Dizzy Gillespie, Alice Roberts - He Beeped When He Should Have Bopped

Album 50 sublimes chanteuses de jazz 1940-1953

Body & Soul

Vince Guaraldi Trio - Skating

Album Badd Santa : A Stones Throw Records Christmas

Stones Throw

Florian Pellissier Quintet - Jazz Carnival

Album Bijou Voyou Caillou

Heavently Sweetness

Al Massrieen - Men Awel Deqiqa

Album Modern Music

Habibi Funk Records

Salah Ragab, The Cairo Jazz Band - Neveen

Album Compilation Spiritual Jazz

Jazzman

Harold Lopez-Nussa - Hialeah

Album Un Dia Cualquiera

Mack Avenue

Preservation Hall Jazz Band, Pete Seeger - Sailin’ Up, Sailin’ Down

Album An Album To Benefit Preservation Hall And The Preservation Hall Music Outreach Program

Preservation Hall Recordings

Nils Landgren - Joe’s Moonblues

Album The Moon, the Stars and You

ACT