La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dinah Washington, Dayme Arocena, John Coltrane, Thelonious Monk and more

Ce soir, notre fil rouge a des valises sous les yeux, et c'est avec elles qu'il joue le mieux. Notre fil rouge, c'est Milt Jackson, vibraphoniste et batteur surnommé "Bags" par ses amis facétieux. On entendra les amis, on entendra Bags, et on fera un détour par Cuba, ensuite, car les valises, elles servent aussi à voyager...

Programmation musicale

Leon Thomas - Bag’s Groove

Album The creator 1969-1973 : The best of the flying dutchman masters

BGP Records CDBGPD 257

Milt Jackson - Novamo

Album Live at the Museum of Modern Art 1965

Verve S-86024

Jane Bunnett, Maqueque - 25 New Moves

Album Oddara

Linus Entertainment

Dayme Arocena - Valentine

Album Cubafonía

Brownswood Recordings BWOOD0160CD

Teddy Wilson, Ben Webster - My Funny Valentine

Album Music for Loving with Strings

Verve 527774-2

Sonny Stitt - Blues for Bags

Album Only the blues

Jazz Musts

Dinah Washington - Wise Woman Blues

Album BD Music presents Dinah Washington

Bdmusic 78539

John Coltrane Quartet - Wise One

Album Crescent

Impulse 254608-2

Thelonious Monk - All The Things You Are

Album Round midnight / Complete Blue Note singles 1947-1952

Blue Note B0021693-02

Milt Jackson - Vibrations

Album Vibrations

Atlantic 412 007

Slim Gaillard - Gomen Nasai (Forgive Me)

Album Opera in vout

Verve 2 304 554