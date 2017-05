La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dee Dee Bridgewater, Jowee Omicil, Paul Lay, Nat King Cole and more

Pas question d'école buissonnière dans Banzzaï (même s'il y a des choses qui ne s'apprennent pas à l'école). Nos camarades de classe s'appellent Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis et Emie R Roussell, et avec eux, on va bien s'amuser, en attendant l'été.

Programmation musicale

Nat King Cole - You Don’t Learn That in School

Compilation The Classic Singles

Capitol 72435-92055-2-6

Dizzy Gillespie Quintet - School Days

Album Dizzy in Greece

Verve MGV 8 017

Jowee Omicil - Morais Spirit

Album Let’s BasH !

Jazz Village

Wynton Marsalis - School Boy

Album He and She

Blue Note 5103312

Dee Dee Bridgewater and Irvin Mayfield and The NO Jazz Orchestra - One Fine Thing

Album Dee Dee’s Feathers

Okeh

Rebirth Brass Band - I Feel Like Funkin’It Up

Album Welcome To New Orleans

Mardi Gras Records

Aziza (ft Dave Holland, Chris Potter, Lionel Loueke, Eris Harland) - Summer 15

Album Aziza

Dare2 Records DR2009

Emie R. Roussel Trio - When School’s Out

Album Transit

Note Musik ‎NM009CD

Paul Lay (ft Isabel Sörling) - Amour et printemps

Album Alcazar Memories

Laborie Jazz LJ40

