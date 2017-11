La playlist jazz de Nathalie Piolé : Dee Dee Bridgewater, Barney Kessel, Duke Ellington, Eric Legnini and more

Sur l'air de "Jolly Holiday", nous nous prendrons pour pour Mary Poppins ce soir. Nous ferons des kilomètres jusqu'à Memphis pour écouter Dee Dee Bridgewater et King Curtis. Nous volerons jusqu'en Afrique du Sud où Sathima Bea Benjamin et Spokes Mashiyane allumerons des soleils en plein coeur de la nuit. On sera fin prêts pour le tour de magie de Johnny Otis, qui rien qu'avec ses mains, nous fera danser. Une bien jolie promenade avec Banzzaï...